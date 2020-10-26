В Свердловской области увеличивается резерв инфекционных коек
Общество
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области продолжается создание резерва инфекционных коек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В ближайшие дни к развернутым ранее койкам добавятся койки в Противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ и в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.
— Региональный Минздрав делает все необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объеме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации, — добавили в оперштабе.
В ближайшие дни к развернутым ранее койкам добавятся койки в Противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ и в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.
— Региональный Минздрав делает все необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объеме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации, — добавили в оперштабе.
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