В Свердловской области увеличивается резерв инфекционных коек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается создание резерва инфекционных коек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.В ближайшие дни к развернутым ранее койкам добавятся койки в Противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ и в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.— Региональный Минздрав делает все необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объеме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации, — добавили в оперштабе.