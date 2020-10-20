В Екатеринбурге привлекли к ответственности сотрудников школы, из окна которой выпал ученик

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура завершила проверку по факту травмирования первоклассника, выпавшего из окна третьего этажа школы Екатеринбурга. Сотрудники образовательного учреждения привлечены к ответственности.Установлено, что 2 сентября в 9:54 ученик первого класса школы №9, расположенной на улице Восстания, находился в актовом зале на уроке музыке. Подбежав к открытой створке пластикового окна, ребенок выпрыгнул. В результате падения школьник получил серьезные телесные повреждения.— В результате отсутствия должного контроля со стороны учителя музыки и иных должностных лиц школы малолетний в период образовательного процесса получил вред здоровью, чем нарушены его охраняемые законом права и интересы. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований санитарных правил и технических норм, в том числе при эксплуатации помещений в деятельности образовательной организации, при проветривании помещений учреждения. В частности, пластиковые окна в учебных помещениях не были оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По результатам проверки прокуратура внесла представление директору школы с требованием об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, приняты меры к устранению нарушений. Также по итогам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены директор школы, учитель музыки и специалист по охране труда.