В Екатеринбурге привлекли к ответственности сотрудников школы, из окна которой выпал ученик

10.30 Вторник, 27 октября 2020
Общество
Прокуратура завершила проверку по факту травмирования первоклассника, выпавшего из окна третьего этажа школы Екатеринбурга. Сотрудники образовательного учреждения привлечены к ответственности.

Установлено, что 2 сентября в 9:54 ученик первого класса школы №9, расположенной на улице Восстания, находился в актовом зале на уроке музыке. Подбежав к открытой створке пластикового окна, ребенок выпрыгнул. В результате падения школьник получил серьезные телесные повреждения.

— В результате отсутствия должного контроля со стороны учителя музыки и иных должностных лиц школы малолетний в период образовательного процесса получил вред здоровью, чем нарушены его охраняемые законом права и интересы. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований санитарных правил и технических норм, в том числе при эксплуатации помещений в деятельности образовательной организации, при проветривании помещений учреждения. В частности, пластиковые окна в учебных помещениях не были оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору школы с требованием об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, приняты меры к устранению нарушений. Также по итогам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены директор школы, учитель музыки и специалист по охране труда.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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