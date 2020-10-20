Екатеринбуржец заявил, что его обманули при покупке машины в Грозном

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга пожаловался, что его обманули при покупке машины в Грозном. Об этом сообщает портал Е1.По словам мужчины, он нашел в интернете объявление о продаже Mercedes 1989 года выпуска c двигателем Toyota Mark II. Мужчина договорился с собственником о покупке машины за 280 тысяч рублей.Екатеринбуржец купил автомобиль, однако доехать на нем смог только до села Шаами-Юрт, которое находится в 35 километрах от Грозного. У машины сломался мотор.Покупатель считает, что продавец должен вернуть ему 100 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Однако тот не соглашается аннулировать договор и возвращать деньги.— В итоге в моторе почти все детали нужно менять. По факту даже нечего ремонтировать. Я скинул фотографии своим знакомым специалистам. Они все сказали, что мотор просто собрали для того, чтобы машина уехала, — пожаловался житель Екатеринбурга.Мужчина обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, отправив письмо с рассказом о ситуации на официальном сайте региона.Однако сам продавец рассказал Е1, что он предложит заменить мотор после поломки, но екатеринбуржец постоянно менял условия. По его словам, договориться не удалось даже через муфтия или имама.