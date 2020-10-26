В Свердловской области появились дополнительные «горячие линии» по COVID-19
Общество
Фото: petrikov.by
В Свердловской области в связи с ростом количества обращений на «горячие линии» по вопросам о COVID-19 Роспотребнадзор создал дополнительные телефоны, по которым можно связаться со специалистами.
Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, позвонив, уральцы могут узнать об алгоритме действий в случае положительного результата на коронавирус и о том, что делать, если сотрудник Роспотребнадзора не связался с контактным или заболевшим. Кроме того, у специалистов можно узнать об изоляции контактных, дезинфекции и профилактике.
Со списком номеров «горячей линии» можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, позвонив, уральцы могут узнать об алгоритме действий в случае положительного результата на коронавирус и о том, что делать, если сотрудник Роспотребнадзора не связался с контактным или заболевшим. Кроме того, у специалистов можно узнать об изоляции контактных, дезинфекции и профилактике.
Со списком номеров «горячей линии» можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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