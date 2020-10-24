Медики Екатеринбурга объяснили горожанам, каким правилам следовать при вызове «скорой»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Медики Екатеринбурга обратились к местным жителям и рассказали, каким правилам нужно следовать при вызове скорой помощи. Обращение опубликовано на сайте мэрии уральской столицы.Прежде всего, врачи рекомендовали не поддаваться панике и действовать по четким критериям. При появлении первых признаков вирусных заболеваний не стоит звонить диспетчеру «скорой», просто чтобы получить консультацию. Для этого лучше обращаться в территориальные поликлиники или на специальные горячие линии.Врачи напомнили, что в соответствии с законом «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» круглосуточно и бесплатно можно получить помощь в следующих состояниях:- состояния, требующие срочного медицинского вмешательства (потеря сознания, острая кровопотеря, удушье, судороги, боль в области сердца, нарушение сердечного ритма, резкий подъём артериального давления, боль в животе, неоднократная рвота, острое отравление, острое психическое расстройство с поведением, опасным для жизни больного или окружающих);- несчастные случаи (автомобильные, трамвайные и другие аварии, катастрофы, травмы, поражения электротоком или молнией, ожоги, отморожения и переохлаждения, утопления, суицидальные попытки, удушения);- роды, осложнения беременности;- повышение температуры у детей до 3 лет, а при наличии осложнений – и у детей старшего возраста.В условиях пандемии при подозрении на COVID-19 скорую стоит вызывать при наличии температуры 38,5 в течение трех дней, отдышки более 22-23 раз в минуту, обострении хронического заболевания с высокой температурой и нарушении дыхания и повышенная температура у людей старше 65 лет.Врачи призывают уральцев объективно оценивать свое состояние и обращаться в «скорую» только в случае необходимости экстренного медицинского вмешательства.