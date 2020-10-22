В Свердловской области провели более 2 миллионов исследований на COVID-19

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области проведено более 2 миллионов исследований на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.Общее количество исследований составляет 2 014 720. Обследовано с начала пандемии 1 899 806 человек.За последние сутки было проведено 22 129 исследований, обследовано 20 985 человек.