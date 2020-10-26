РЖД отменяет ряд поездов из Екатеринбурга из-за коронавируса
Общество
Фото: contract-center.ru
Из-за коронавируса ОАО «Российские железные дороги» с 1 ноября 2020 года по 20 декабря отменит ряд рейсов из Екатеринбурга в Новосибирск и Оренбург, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что изменения будут действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не изменится в лучшую сторону.
Напомним, за последние сутки в Свердловской области был выявлен 281 случай коронавируса.
Отмечается, что изменения будут действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не изменится в лучшую сторону.
Напомним, за последние сутки в Свердловской области был выявлен 281 случай коронавируса.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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