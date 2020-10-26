РЖД отменяет ряд поездов из Екатеринбурга из-за коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Из-за коронавируса ОАО «Российские железные дороги» с 1 ноября 2020 года по 20 декабря отменит ряд рейсов из Екатеринбурга в Новосибирск и Оренбург, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.Отмечается, что изменения будут действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не изменится в лучшую сторону.Напомним, за последние сутки в Свердловской области был выявлен 281 случай коронавируса.