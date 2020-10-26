От МУГИСО потребовали очистить берег Верх-Исетского пруда от мусора
Общество
Управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу направило предостережение в адрес Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в связи с захламлением мусора береговой линии Верх-Исетского пруда.
Ранее в Росприроднадзор поступило обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских о свалках мусора на берегу водоема рядом с ООО «ВИЗ-Сталь» и коллективным садом «Рябинушка».
В ходе выездной проверки информация подтвердилась: выявлено захламление береговой линии Верх-Исетского пруда бытовыми отходами, ТБО, автомобильными покрышками.
Ранее в Росприроднадзор поступило обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских о свалках мусора на берегу водоема рядом с ООО «ВИЗ-Сталь» и коллективным садом «Рябинушка».
В ходе выездной проверки информация подтвердилась: выявлено захламление береговой линии Верх-Исетского пруда бытовыми отходами, ТБО, автомобильными покрышками.
© Вечерние ведомости
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