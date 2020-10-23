Росприроднадзор усилил контроль за мусорными полигонами в Свердловской области

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Специалисты Управления Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проверили деятельность организаций, содержащих мусорные полигоны в Свердловской области, и выявили массу нарушений.Так, по итогам внеплановой проверки ООО «Сухоложский полигон» выявлено 9 нарушений, в том числе 5 в области обращения с отходами, 3 в области охраны атмосферного воздуха и одно в области земельного надзора. Компании выдано предписание, составлены протоколы по ст. 8.46, ст. 8.1, ч.1 ст.8.21 КоАП РФ.Также проведена проверка в отношении МУП ЖКХ «Сысертское», выявлено 10 нарушений, в том числе 7 в области обращения с отходами, 2 в области охраны атмосферного воздуха и 1 нарушение общего характера. Выдано предписание, административные дела находятся в стадии оформления.Кроме этого, по поручению центрального аппарата Росприроднадзора об усилении контроля за хозяйствующими субъектами в сфере обращения с отходами производства и потребления продолжаются проверки полигона ТБО «Северный», куда свозят твердые бытовые отходы со всего Екатеринбурга.