Ученый-эпидемиолог объяснил, почему переболевшим COVID надо носить маску

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Профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета и доктор медицинских наук Виктор Романенко объяснил, почему человеку, переболевшему коронавирусом, тоже нужно носить маску.– Длительность иммунитета с точки зрения доказательной медицины на сегодняшний день еще не изучена. Изучена только на этапе трех-шести месяцев. Дальше еще не проверяли. Априори можно утверждать, что постинфекционный иммунитет против любого вирусного заболевания будет держаться не меньше года. Поэтому многие, кто переболел коронавирусом, считают, что им можно не носить маски. Но это в корне неправильно, – рассказал Романенко в интервью, опубликованном на сайте информационного портала региона.По словам доктора медицинских наук, среди выздоровевших есть и будет около 10-15% тех, в организме которых не выработались антитела или не достигли защитного уровня. В связи с этим маски необходимо носить даже тем, кто уже переболел. Также профессор сообщил, что оставаться заразным человек может от нескольких дней до нескольких месяцев.– Человек переболел, у него уже второй отрицательный тест, но он может продолжать быть носителем. К тому же, чувствительность тестов не стопроцентная. В этом случае переболевший, надевая маску, снова защищает окружающих, – подчеркнул Виктор Романенко.