В Екатеринбурге временно отменяются все спортивные мероприятия
Общество
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
В Екатеринбурге отменяются все спортивные мероприятия в учреждениях, подконтрольных управлению по физкультуре и спорту города. Соответствующий документ подписала глава управления Людмила Фитина.
В документе написано, что ограничить проведение спортивных мероприятий необходимо с 26 октября по 5 ноября. На эти же дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и с их тренерами на соревнования, которые будут проходить за пределами региона. В этот период спортсмены буду заниматься дистанционно.
Отмечается, что данные ограничения не касаются профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров.
В документе написано, что ограничить проведение спортивных мероприятий необходимо с 26 октября по 5 ноября. На эти же дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и с их тренерами на соревнования, которые будут проходить за пределами региона. В этот период спортсмены буду заниматься дистанционно.
Отмечается, что данные ограничения не касаются профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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