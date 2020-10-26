В Екатеринбурге временно отменяются все спортивные мероприятия

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отменяются все спортивные мероприятия в учреждениях, подконтрольных управлению по физкультуре и спорту города. Соответствующий документ подписала глава управления Людмила Фитина.В документе написано, что ограничить проведение спортивных мероприятий необходимо с 26 октября по 5 ноября. На эти же дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и с их тренерами на соревнования, которые будут проходить за пределами региона. В этот период спортсмены буду заниматься дистанционно.Отмечается, что данные ограничения не касаются профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров.