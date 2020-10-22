Больницу Первоуральска оштрафовали за нарушения санитарных норм

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Городскую больницу Первоуральска оштрафовали за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Оспорить постановление городского суда медучреждению не удалось.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, в июле этого года было проведено эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск». В ходе проверки в ряде подразделений больницы выявили нарушения законодательства и санитарных правил и норм.Так, персонал больницы не был обеспечен в необходимом количестве масками, перчатками, щитками, респираторами, кожными антисептиками и комплектами сменной одежды. Помимо этого, в учреждении не было месячного запаса дезинфицирующих средств, а дезраствор, которым использовались в больнице, не соответствовал инструкции по показателю «массовая доля активного хлора».Судья Первоуральского городского суда назначил больнице штраф в 120 тысяч рублей. Защитник медучреждения подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако тот оставил постановление первой инстанции без изменений.