Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли на выезде «Ленинградку»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» на выезде обыграла в «Ленинградку». Игра завершилась со счетом 3:1.Встреча 9-го тура Чемпионата России Суперлиги Париматч состоялась в Санкт-Петербурге. Четырехсетовый матч завершился победой свердловчанок (19:25, 25:19, 25:18, 25:18).– В первой партии не совсем верно вошли в игру, допустили обидные ошибки, чем и воспользовалась «Ленинградка». Нам надо было играть агрессивнее и больше атаковать, но не получалось. Хорошо, что после, мы смогли собраться и игра пошла по запланированной схеме. Тут уже и блок хорошо работал, и прием с атакой. Так что, в следующих трех партиях мы показали, как готовились к игре. В целом я доволен, потому что «Ленинградка» очень сильная команда. Если отойти от сухой статистики, нельзя сказать, кто сегодня показал себя лучше всего, потому что команда играла буквально как одно целое, – прокомментировал старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.Следующий матч в рамках 10-го тура Чемпионата России Суперлига Париматч «Уралочка-НТМК» проведет дома. В Екатеринбурге 7 ноября свердловчанки встретятся с подмосковным клубом Заречье-Одинцово».