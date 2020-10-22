В Екатеринбурге в историческую годовщину революции подсветили памятник Ленину

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В историческую дату начала Октябрьской революции в Екатеринбурге подсветили памятник Ленину на площади 1905 года.Акция продлилась около часа. Памятник был освещен с четырех сторон. Левые активисты, очевидно, хотели таким образом напомнить о необходимости освещения памятника, а также о важной исторической дате. Именно 25 октября по старому стилю началась великая Октябрьская социалистическая революция.Напомним, что в Екатеринбурге много лет ведутся дискуссии о необходимости освещения памятника Ленину на площади 1905 года.