В Екатеринбурге главную травматологическую больницу отдали под Covid-19

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Сегодня, 24 октября, стало известно, что городскую больницу №36 ,где оказывают травматологическую, ортопедическую и нейрохирургическую помощь, а также проводится восстановительное лечение, отдают под лечение больных Covid-19. Эту информацию подтвердили порталу E1.ru в Свердловском оперативном штабе.«Мощности городской больницы № 36 временно вовлекаются в работу с Covid-19. Это решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи и инфекционным больным, и профильной помощи пациентам с травмами. Городская больница № 36 обеспечена всем необходимым для лечения Covid-19, пневмоний и тяжелых ОРВИ. Пациенты, нуждающиеся в оказании им травматологической помощи, перенаправляются в больницу № 23, областную клиническую больницу и Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина», — прокомментировали ситуацию с переводом лечебного учреждения под коронавирусных больных в региональном оперштабе.Отметим, что весной, в начале пандемии коронавируса, больница оставалась работающей по профилю, там продолжали оказывать травматологическую, ортопедическую и нейрохирургическую помощь, а также восстановительное лечение после травм.