В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области на 24 октября объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и мокрого снега. Сотрудники МЧС попросили быть уральцев внимательными и бдительными.
В порывах ветер может достигать до 17 м/с. Кроме того, на дорогах будет гололедица.
«Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации», - сказали в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций свердловчан попросили обращаться по телефону «101» или «112».
В порывах ветер может достигать до 17 м/с. Кроме того, на дорогах будет гололедица.
«Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации», - сказали в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций свердловчан попросили обращаться по телефону «101» или «112».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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