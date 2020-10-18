В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 24 октября объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и мокрого снега. Сотрудники МЧС попросили быть уральцев внимательными и бдительными.В порывах ветер может достигать до 17 м/с. Кроме того, на дорогах будет гололедица.«Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации», - сказали в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций свердловчан попросили обращаться по телефону «101» или «112».