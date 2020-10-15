Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи

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Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга закончилось рассмотрение дела по иску жителей ближайших к парку XXII Партсъезда домов к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Суть исковых требований заключалась в признании действий администрации по утверждению окончательного проекта реконструкции незаконными. По заявлению общественников, реализуемый проект не выносился на общественные обсуждения.На заседание пришло более двух десятков слушателей и свидетелей со стороны истца, но суд допросил лишь двух из них – общественника Владислава Постникова и бывшего депутата гордумы Виктора Сёмина, ныне возглавляющего ТСЖ «Хомякова 17». Судья Вероника Лазарева несколько раз прерывала свидетелей, не давая закончить фразы. По заявлению Постникова, вынесенный на рейтинговое голосование дизайн-проект кардинально отличался от реализуемого в настоящее время – его основной идеей было сохранение природной среды и обустройство фонтана на центральной площади парка. Нынешний же проект предполагает насыщение парка искусственными сооружениями. Слова Постникова подтвердил Сёмин, добавив что в феврале этого года он обращался в администрацию, где ему заявили, что проекта ещё нет, и между этим заявлением и началом работ никаких общественных обсуждений не было.Представители администрации города ограничились фразами о том, что показания свидетелей «не могут быть относимы к делу». В итоге, посовещавшись около 15 минут, судья огласила резолютивную часть решения – в удовлетворении исковых требований отказать. Истец Александр Куделькин намерен обжаловать решение.