В Екатеринбурге с июля ищут пропавшего 34-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже три месяца ищут 34-летнего Дениса Рафаиловича Гараева. Его местонахождение неизвестно с 26 июля 2020 года.Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, небольшие шрамы над левой бровью.Во что был одет мужчина в момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дениса Гараева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.