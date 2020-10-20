В Екатеринбурге с июля ищут пропавшего 34-летнего мужчину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге уже три месяца ищут 34-летнего Дениса Рафаиловича Гараева. Его местонахождение неизвестно с 26 июля 2020 года.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, небольшие шрамы над левой бровью.
Во что был одет мужчина в момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дениса Гараева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, небольшие шрамы над левой бровью.
Во что был одет мужчина в момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дениса Гараева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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