Родителям студентов Екатеринбургского политехникума заявили о переходе на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Родителям студентов Екатеринбургского политехникума заявили, что с 26 октября по 5 ноября вводится режим дистанционного обучения. Доступ учеников и сотрудников в образовательные учреждения будет запрещен. Об этом veved.ru заявил один из родителей.«Доброе утро. Уважаемые родители! Согласно письму министерства образования и молодежной в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 26 октября по 5 ноября вводится режим дистанционного обучения. Запрещён доступ сотрудников и обучающихся на площадки образовательного учреждения. Все задания будут выложены на сайте. Будут вопросы пишите», – написано в сообщении в родительском чате.Напомним, что у большинства школьников Екатеринбурга с 26 октября начинаются осенние каникулы. Мэр Александр Высокинский заявил, что пока неизвестно, сколько продлятся каникулы. Решение должны объявить на следующей неделе.