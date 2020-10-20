В Белоярке инспектора ДПС отправили в колонию за получение взятки

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В Белоярском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ГИБДД Ивана Скоморохова, признанного виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»). Как сообщили veved.ru в Белоярском райсуде, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года.По версии следствия, в мае 2020 года Скоморохов, остановив автомобиль гражданина Н., установил нарушение водителем требований Указа Губернатора Свердловской области. Согласно документу, в связи с распространением COVID-2019 предписывается не допускать одновременного нахождения в салоне более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи). В салоне находилось три пассажира, тем самым инспектор посчитал, что водитель совершил административное правонарушение.Не желая быть привлеченным к ответственности, водитель предложил инспектору за денежное вознаграждение не составлять в отношении него административный материал. По договоренности со Скомороховым, водитель перевел денежные средства на банковскую карту.