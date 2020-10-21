Кольцово перейдет на осенне-зимнее расписание полетов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Аэропорт Кольцово с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Зимой из Екатеринбурга запланировано выполнение регулярных рейсов в 47 городов России.Как рассказали в пресс-службе аэропорта, базовые перевозчики Кольцово – «Уральские авиалинии» и Red Wings – активно развивают внутренние направления. Red Wings уже начал выполнять рейсы в Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Саратов, Новосибирск, Кемерово, Махачкала, Оренбург и Ноябрьск. А «Уральские авиалинии» выполняет полеты по востребованным магистральным направлениям. На данный момент авиакомпания единственная выполняет рейсы из Екатеринбурга в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.Уральским пассажирам в новом сезоне традиционно будут доступны прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вдвое возрастет количество вылетов в Воронеж, Ноябрьск, Оренбург, Казань, и с трех до пяти — в Нижневартовск.Также из Екатеринбурга в Сочи будет выполняться до 16 рейсов в неделю, в Симферополь – до семи, Минеральные воды – до трех, в Горно-Алтайск – до двух.Кроме того, транзитными рейсами из Кольцово можно улететь заграницу через Ростов-на-Дону, Самару и Казань.– В расписании возможны изменения, уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта svx.aero в разделе «Сезонное расписание», стоимость билетов и условия перевозки – на сайтах авиакомпаний, – добавили в пресс-службе Кольцово.