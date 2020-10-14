Жителя Камышлова осудят за жестокое обращение с животными

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове осудят местного жителя за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 9 августа этого года обвиняемый находился в гараже в деревне Баранникова Камышловского района, у него возник преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животными.– Реализуя задуманное, мужчина умышленно, с целью причинения физической боли, страданий и увечий коту по кличке «Бакс», осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, взял со стола двумя руками кота, поднял над головой и с высоты более двух метров с силой бросил его на бетонный пол гаражного помещения. В результате указанных действий кот испытал физическую боль и страдания. Аналогичные действия мужчина осуществил в отношении кошки по кличке «Фрося», что повлекло за собой у животного повреждения в виде черепно-мозговой травмы, трещины верхнего неба, контузии внутренних органов, множественные гематомы брюшной стенки, а также прерывание беременности, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Камышловского судебного района.