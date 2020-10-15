ХК «Автомобилист» вернулся на первое место конференции «Восток»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В четверг свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» в Нижнекамске и вышел на первое место конференции «Восток». Игра завершилась со счетом 5:2.Хозяева активно начали матч, однако «шофер» Алексей Василевский первым же броском открыл счет. Спустя 25 секунд Андрей Обидин удвоил преимущество. «Нефтехимик» отыграл одну шайбу, однако затем гол забил Джефф Плэтт.Во втором периоде шайбу забросили нижнекамцы, сократив отставание. Однако в третьем периоде по одной шайбе забили Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. Матч выездной серии закончился со счетом 5:2.По итогам игры «Автомобилист» снова лидирует в Восточной конференции. Следующий матч пройдет в Балашихе 24 октября, где «шоферы» встретятся с омским «Авангардом».