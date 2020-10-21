Водителей скорой помощи в Нижнем Тагиле переведут на аутсорсинг

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудников скорой помощи планируют в феврале переводить на аутсорсинг. На портале госзакупок уже размещен контракт на поиск компании, которая предоставит машины и водителей для службы экстренной медицинской помощи.Вопрос о реформе возникал еще в прошлом году, однако тогда сотрудники начали протестовать и обращаться к губернатору Свердловской области с просьбой вмешаться в ситуацию. В этот раз водителей никто не спрашивал, хотят ли они работать на аутсорсинге.– Руководство собрало нас. Сказали, переводить будут с февраля месяца. Мое личное мнение – из этого ничего хорошего не получится. По опыту других городов – Уфы, Самары. Это понижение зарплаты, большая текучесть кадров. Работать больше – оплата ниже. Частник будет экономить на деньгах. Все будет чуть ли не за наш счет, – сообщает водитель станции скорой помощи Александр Аксютин нижнетагильскому телеканалу «Телекон».Фельдшер бригады интенсивной терапии тоже не согласна с переходом на аутсорсинг, так как, по ее словам, жизни людей зависят не только от медиков, но и от водителей.– Жизни людей зависят не только от нас, но и от водителей. В любую погоду в непроходимую деревеньку проехать – это все зависит от водителей. На адресах они нам тоже помогают. Частная организация – это индивидуальный предприниматель или еще что. Они имеют право бастовать, если их что-то не устраивает. Как мы будем работать? Они сами по себе, мы сами по себе, – переживает фельдшер Ирина Рожкова.Напомним, что ранее на аутсорсинг перешли водители скорой помощи в Екатеринбурге. Переход тоже сопровождался скандалами и конфликтами.