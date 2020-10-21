Стерилизованным жительницам Уктусского пансионата предложат забеременеть с помощью ЭКО

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Женщинам, пострадавшим от процедуры стерилизации в Уктусском пансионате, предложат забеременеть с помощью процедуры ЭКО за счет бюджета.Как сообщила губернатору Евгению Куйвашеву омбудсмен Татьяна Мерзлякова, она лично встретится с пострадавшими девушками.«Сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести», - сказала Мерзлякова.