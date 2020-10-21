Прокуратура потребовала у екатеринбургской мэрии дать жителям поселка свет

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Прокуратура обязала екатеринбургскую мэрию установить надлежащее уличное освещение в поселке Шабровский.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за отсутствия освещения на улицах Луначарского, Серова, Кирова, Садовой, Совхозной, Молодежной, Парковой и Калинина, нарушаются права граждан на безопасность в ночное время и влияет на безопасность дорожного движения.«При этом, согласно ответам на ранее направленные ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу в адрес администрации г. Екатеринбурга представления финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту сетей уличного освещения по ул. Луначарского, ул. Серова, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Совхозная, ул. Молодежная в пос. Шабровский в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017-2020 гг. не было запланировано», - сказали в прокуратуре.Прокурор Чкаловского района обратился в суд и потребовал установить освещение. Суд исковые требования удовлетворил.В прокуратуре пообещали проконтролировать фактическое восстановление прав граждан.