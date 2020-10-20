В екатеринбургской ДГКБ №11 начали делать тесты на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В ДГКБ №11 Екатеринбурга начали делать тесты на коронавирус, об этом рассказали в администрации города.Натальная мощность лаборатории позволит проводить 120-140 исследований в сутки. Это стало возможно благодаря модернизации микробиологической лаборатории. В больнице появилось новое современное оборудование, позволяющее оперативно диагностировать инфекции. Также получено разрешение от Роспотребнадзора на работу со второй группой патогенности, в том числе – с COVID-19.Раньше анализы, которые сдавали пациенты, медикам приходилось отправлять в другие лаборатории, что требовало дополнительных временных и материальных затрат.«ПЦР-отделение – это наша гордость. Детская городская больница № 11 теперь может предложить широкий спектр исследований "под одной крышей": микробиологическую диагностику, иммуноферментный анализ (ИФА) крови и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). То есть мы способны выдавать полную развёрнутую диагностику инфекционной патологии и антибиотикорезистентность. Благодаря современному оборудованию врач сможет в течение одного дня выявить у больного ребёнка тип вируса и понять, что происходит с пациентом», – сказала заведующая микробиологической лабораторией ДГКБ № 11, главный внештатный бактериолог Екатеринбурга Наталья Кочнева.