Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков

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Данил Рыков, который проходит фигурантом по уголовному делу, связанным с прослушкой и незаконным получением биллинга телефонов местных политиков и бизнесменов (в числе потерпевших спикер гордумы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров и др.), останется под стражей. Такое решение принял Свердловский областной суд, рассказали veved.ru в пресс-службе суда.Ранее Кировский районный суд отправил Данила Рыкова в СИЗО до 13 ноября. Согласно картотеке суда, он обвиняется по ч. 1 ст. 30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления ФСБ, расследованием следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области.