Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
Общество
Фото: Александр Грабовский
Данил Рыков, который проходит фигурантом по уголовному делу, связанным с прослушкой и незаконным получением биллинга телефонов местных политиков и бизнесменов (в числе потерпевших спикер гордумы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров и др.), останется под стражей. Такое решение принял Свердловский областной суд, рассказали veved.ru в пресс-службе суда.
Ранее Кировский районный суд отправил Данила Рыкова в СИЗО до 13 ноября. Согласно картотеке суда, он обвиняется по ч. 1 ст. 30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).
Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления ФСБ, расследованием следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области.
Ранее Кировский районный суд отправил Данила Рыкова в СИЗО до 13 ноября. Согласно картотеке суда, он обвиняется по ч. 1 ст. 30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).
Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления ФСБ, расследованием следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области.
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