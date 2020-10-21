В детской больнице Екатеринбурга обнаружили некачественную молочную продукцию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Россельхознадзор выявил в детской горбольнице №11 в Екатеринбурге молочную продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов.Специалисты выехали на проверку по обращению администратора детской больницы, чтобы выявить недобросовестных поставщиков. Пробы молочной продукции, отобранные инспекторами, передали в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». В результате исследований выяснилось, что продукция не соответствует установленным требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТам.В сметане и кефире обнаружено несоответствие массовой доли жира. Так, вместо заявленных на этикетке «не менее 20 %» в сметане и «не менее 3,2 %» в кефире, в продукции массовая доля жирности фактически составила 18,75 % и 2,7 % соответственно.– За весь период в медицинское учреждение ИП Кузнецовым Д.А. было поставлено 10 кг не соответствующей заявленным требованиям молочной продукции. Вследствие этого дети, которым оказывалась медицинская помощь, получали несбалансированное питание. Партия недоброкачественной продукции, поставленной в МАУ «Детская городская больница № 11», изъята из оборота, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.Сейчас ведомство организует внеплановые проверки социальных учреждений, куда совершает поставки данный индивидуальный предприниматель.