В детской больнице Екатеринбурга обнаружили некачественную молочную продукцию
Общество
Фото: gtrk-kostroma.ru
Россельхознадзор выявил в детской горбольнице №11 в Екатеринбурге молочную продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов.
Специалисты выехали на проверку по обращению администратора детской больницы, чтобы выявить недобросовестных поставщиков. Пробы молочной продукции, отобранные инспекторами, передали в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». В результате исследований выяснилось, что продукция не соответствует установленным требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТам.
В сметане и кефире обнаружено несоответствие массовой доли жира. Так, вместо заявленных на этикетке «не менее 20 %» в сметане и «не менее 3,2 %» в кефире, в продукции массовая доля жирности фактически составила 18,75 % и 2,7 % соответственно.
– За весь период в медицинское учреждение ИП Кузнецовым Д.А. было поставлено 10 кг не соответствующей заявленным требованиям молочной продукции. Вследствие этого дети, которым оказывалась медицинская помощь, получали несбалансированное питание. Партия недоброкачественной продукции, поставленной в МАУ «Детская городская больница № 11», изъята из оборота, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
Сейчас ведомство организует внеплановые проверки социальных учреждений, куда совершает поставки данный индивидуальный предприниматель.
Специалисты выехали на проверку по обращению администратора детской больницы, чтобы выявить недобросовестных поставщиков. Пробы молочной продукции, отобранные инспекторами, передали в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». В результате исследований выяснилось, что продукция не соответствует установленным требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТам.
В сметане и кефире обнаружено несоответствие массовой доли жира. Так, вместо заявленных на этикетке «не менее 20 %» в сметане и «не менее 3,2 %» в кефире, в продукции массовая доля жирности фактически составила 18,75 % и 2,7 % соответственно.
– За весь период в медицинское учреждение ИП Кузнецовым Д.А. было поставлено 10 кг не соответствующей заявленным требованиям молочной продукции. Вследствие этого дети, которым оказывалась медицинская помощь, получали несбалансированное питание. Партия недоброкачественной продукции, поставленной в МАУ «Детская городская больница № 11», изъята из оборота, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
Сейчас ведомство организует внеплановые проверки социальных учреждений, куда совершает поставки данный индивидуальный предприниматель.
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