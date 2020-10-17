ГИБДД Екатеринбурга предупреждает водителей об опасности на дороге из-за снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей об ухудшении видимости на дороге из-за снега. Автомобилистам рекомендуют быть особо внимательными.– Выпадающий периодически снег ухудшает состояние проезжей части и видимость на дороге. Сцепление колес с дорогой становится ниже, а обзорность — хуже. В данных погодных условиях трудно передвигаться и пешеходам. Снег и дождь попадают в глаза, что мешает смотреть по сторонам. Кроме того, капюшоны и шарфы закрывают боковое зрение, а, значит, передвижение пешеходов становится менее безопасным, – отмечают в ГИБДД Екатеринбурга.Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится ниже 0 °С, в связи с чем мокрая дорога превратится в каток, что увеличивает вероятность роста числа ДТП. Особенно опасно будет на развязках и объездных автодорогах, где скорость движения выше.Водителям следует при движении выбирать скоростной режим, соответствующий обстановке, минимизировать количество перестроений и использовать свет фар. Пешеходы также должны быть максимально внимательными и осторожными.– Для Урала с резким континентальным климатом нередки перепады температуры, резкий рост влажности воздуха и выпадение большого количества осадков. Это требует от участников движения регулярной смены поведения на дороге, – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.