Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала закрывается последний гипермаркет «Карусель», расположенный в ТЦ «Алатырь». Какой магазин появится на месте «Карусели», пока неизвестно.В пресс-службе X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток», рассказали, что решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5.– Дело в том, что магазины «у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, – отмечают в компании.Магазин закроется до 15 ноября. Покупатели сообщают, что уже сейчас в гипермаркете пустые полки, часть товаров отсутствует.