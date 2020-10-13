В столице Урала закрывается последний гипермаркет «Карусель»
Общество
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
В столице Урала закрывается последний гипермаркет «Карусель», расположенный в ТЦ «Алатырь». Какой магазин появится на месте «Карусели», пока неизвестно.
В пресс-службе X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток», рассказали, что решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5.
– Дело в том, что магазины «у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, – отмечают в компании.
Магазин закроется до 15 ноября. Покупатели сообщают, что уже сейчас в гипермаркете пустые полки, часть товаров отсутствует.
В пресс-службе X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток», рассказали, что решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5.
– Дело в том, что магазины «у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, – отмечают в компании.
Магазин закроется до 15 ноября. Покупатели сообщают, что уже сейчас в гипермаркете пустые полки, часть товаров отсутствует.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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