Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга и судебные приставы провели рейд по выявлению должников
Общество
Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга совместно с сотрудниками службы судебных приставов провели совместный оперативно-профилактический рейд по выявлению автовладельцев, у которых имеются задолженности. Рейд проводился в Октябрьском районе.
За два часа мероприятия сотрудниками полка ДПС проверено более 30 транспортных средств. Двум водителям сотрудниками ФССП выписаны предписания за имеющиеся задолженности, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.
В ходе совместного со службой судебных приставов рейда автоинспекторы разъясняли сроки и порядок уплаты штрафов, которые должны быть уплачены не позднее 60 дней после вступления постановления в законную силу. Его неуплата в установленный законом срок является административным правонарушением.
Подобные мероприятия проводятся на территории Екатеринбурга регулярно, что позволяет оперативно выявить злостных нарушителей не только ПДД, но и неплательщиков алиментов, штрафов, а также граждан с задолженностями по линии налоговой службы.
Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также отплатить их вы можете с помощью сервиса ФССП «Банк данных исполнительных производств» на сайте: http://r66.fssprus.ru/
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
За два часа мероприятия сотрудниками полка ДПС проверено более 30 транспортных средств. Двум водителям сотрудниками ФССП выписаны предписания за имеющиеся задолженности, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.
В ходе совместного со службой судебных приставов рейда автоинспекторы разъясняли сроки и порядок уплаты штрафов, которые должны быть уплачены не позднее 60 дней после вступления постановления в законную силу. Его неуплата в установленный законом срок является административным правонарушением.
Подобные мероприятия проводятся на территории Екатеринбурга регулярно, что позволяет оперативно выявить злостных нарушителей не только ПДД, но и неплательщиков алиментов, штрафов, а также граждан с задолженностями по линии налоговой службы.
Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также отплатить их вы можете с помощью сервиса ФССП «Банк данных исполнительных производств» на сайте: http://r66.fssprus.ru/
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу