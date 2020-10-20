Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
Общество
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков назначил служебную проверку по факту смерти полицейского из Екатеринбурга Данила Халимова, который скончался от поражения легких на фоне коронавируса. Легкие майора оказались поражены на 100 процентов.
По данным veved.ru, Александр Мешков намерен выяснить, почему полицейскому, занимавшему должность заместителя начальника кадров управления МВД Екатеринбурга вовремя не была оказана медицинская помощь – по некоторым данным, он несколько дней ждал, когда к нему приедет скорая помощь.
Известно, что несколько раз он вызывал скорую, а госпитализировали его только после потери сознания на фоне высокой температуры. На вопрос, почему полицейскому не было оказано содействие со стороны коллег, придется ответить руководству УМВД и лично начальнику отдела по работе с личным составом Марине Афониной.
По данным veved.ru, Александр Мешков намерен выяснить, почему полицейскому, занимавшему должность заместителя начальника кадров управления МВД Екатеринбурга вовремя не была оказана медицинская помощь – по некоторым данным, он несколько дней ждал, когда к нему приедет скорая помощь.
Известно, что несколько раз он вызывал скорую, а госпитализировали его только после потери сознания на фоне высокой температуры. На вопрос, почему полицейскому не было оказано содействие со стороны коллег, придется ответить руководству УМВД и лично начальнику отдела по работе с личным составом Марине Афониной.
В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
20 октября 2020
20 октября 2020
Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале
16 октября 2020
16 октября 2020
Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
16 октября 2020
16 октября 2020
Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга порезал себя в СИЗО
14 октября 2020
14 октября 2020