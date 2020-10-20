Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга

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Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков назначил служебную проверку по факту смерти полицейского из Екатеринбурга Данила Халимова, который скончался от поражения легких на фоне коронавируса. Легкие майора оказались поражены на 100 процентов.По данным veved.ru, Александр Мешков намерен выяснить, почему полицейскому, занимавшему должность заместителя начальника кадров управления МВД Екатеринбурга вовремя не была оказана медицинская помощь – по некоторым данным, он несколько дней ждал, когда к нему приедет скорая помощь.Известно, что несколько раз он вызывал скорую, а госпитализировали его только после потери сознания на фоне высокой температуры. На вопрос, почему полицейскому не было оказано содействие со стороны коллег, придется ответить руководству УМВД и лично начальнику отдела по работе с личным составом Марине Афониной.