Из-за ярмарки вновь закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь из-за ярмарки выходного дня закроют парковку на площади 1905 года. Ярмарка будет открыта 24 и 25 октября с 9:00 до 17:00.На традиционной ярмарке горожане смогут приобрести молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и мед. По словам ведущего специалиста МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Ольги Нестеровой, количество фермерских хозяйств, участвующих в ярмарке, неуклонно растет. Также на ярмарке будут представлены платки, пончо, жилеты, варежки, носки и многое другое.В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года закроется с 23:00 23 октября. Снова парковать автомобиль здесь можно будет с 19:00 25 октября.Организаторы напоминают горожанам о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.