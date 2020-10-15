Перед екатеринбургской ГКБ №24 образовалась пробка из «скорых»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге перед приемным отделением горбольницы №24 образовалась пробка из машин «скорой помощи», которые возят больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Е1.RU.– Десять-одиннадцать машин стоят на сдачу пациентов. И еще на обработке четыре машины стоит, – рассказал очевидец.Напомним, что весной около горбольницы № 24 наблюдалась похожая картина.