МегаФон узнал, что смотрят свердловчане в пандемию
Общество
Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – «Игре Престолов» и «Друзьям». В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения на Среднем Урале приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.
В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Друзьями» также вошли «Содержанки», «Фитнес», «Гранд». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.
Если при выборе многосерийных лент жители Среднего Урала в основном отдают предпочтение жанру комедии – 39%, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевикам и ужасам. На них в общей доле просмотров приходится 43%. В топе этой категории «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Заражение», «Соник в кино». При этом, фильмом-лидером по числу зрителей стал детектив «Достать ножи».
«Свердловчане – активные пользователи мобильного телевидения. Наш регион входит в топ-пять регионов среди всех субъектов России по количеству зрителей, впереди Москва, Санкт-Петербург, Самара и Краснодар. Пандемия, конечно, усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, и в 2020 году ценителей МегаФон ТВ стало еще больше – число клиентов выросло на 25%», - отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.
В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Друзьями» также вошли «Содержанки», «Фитнес», «Гранд». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.
Если при выборе многосерийных лент жители Среднего Урала в основном отдают предпочтение жанру комедии – 39%, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевикам и ужасам. На них в общей доле просмотров приходится 43%. В топе этой категории «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Заражение», «Соник в кино». При этом, фильмом-лидером по числу зрителей стал детектив «Достать ножи».
«Свердловчане – активные пользователи мобильного телевидения. Наш регион входит в топ-пять регионов среди всех субъектов России по количеству зрителей, впереди Москва, Санкт-Петербург, Самара и Краснодар. Пандемия, конечно, усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, и в 2020 году ценителей МегаФон ТВ стало еще больше – число клиентов выросло на 25%», - отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.
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