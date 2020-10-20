В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб байкер

10.30 Четверг, 22 октября 2020
Общество
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего в июле этого года на перекрестке Белинского – Шварца погиб байкер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 12 июля в 3:13 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля «Mercedes-Benz», не имея при этом водительских прав. Вместе с хозяйкой автомобиля и знакомым он двигался по улице Белинского в направлении Академика Шварца со скоростью около 114,71 км/ч. Приближаясь к регулируемому перекрестку мужчина выехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с мотоциклом «Honda», поворачивающим налево.

В результате аварии мотоциклист скончался от тяжелых травм на месте происшествия. Погибший около 15 лет состоял в мотоклубе и имел значительный опыт управления мотоциклом.

По словам свидетелей, очевидцы и другие мотоциклисты по пятам ходили за обвиняемым и его знакомыми, не давая им скрыться с места ДТП, до приезда сотрудников ГИБДД.

– Обвиняемый вину в совершении преступления в части нахождения в состоянии опьянения не признал. При этом, при даче показаний в качестве подозреваемого пояснял, что до ДТП находился на водоеме со знакомыми, где они употребляли алкогольные напитки. Во время проведения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения не выполнил требований инструкции, фактически отказавшись от прохождения освидетельствования, – добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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