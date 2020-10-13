Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладывается

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь откладывается строительство второй ветки метро из-за проблем с финансированием. Об этом на брифинге заявил член Совета Федерации и, бывший мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий.— Строительство метро сегодня — это чрезвычайно серьезные затраты. Вы знаете, что в один момент у нас появилась надежда, что проект будет реализовываться в ближайшее время. В том числе после памятной фразы президента о том, что он поддерживает строительство метро в Екатеринбурге. Но реально на сегодняшний день ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать на финансирование в ближайшие два-три года не приходится. Тем не менее для меня совершенно очевидно, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге необходимо и что оно будет реализовано. Поэтому работы по подготовке проектной документации нужно продолжать, — пояснил Аркадий Чернецкий.Помимо этого, бывший мэр Екатеринбурга добавил, что одной из конечных станций необходимо сделать точку на Юго-Западе, потому что альтернативы метро в этом направлении нет.— Думаю, что сложности, которые государство преодолевает в связи с пандемией, не будут продолжаться вечно и мы еще вернемся к вопросу строительства второй ветки метро. Екатеринбург достоин того, чтобы Федерация оказала ему поддержку в строительстве. И конечно, должны быть учтены возможности города и региона, но без участия федерального бюджета реализовать вопрос будет сложно, — подчеркнул Чернецкий.