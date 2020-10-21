На Урале пятнадцатилетняя школьница забеременела от знакомого. Теперь ему грозит срок

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В Свердловской области история «любви» между 23-летним молодым человеком и его 15-летней возлюбленной закончилась беременностью последней и уголовным делом.По информации veved.ru, в одном из сел Артемовского района проживал некто Е., который после окончания школы переехал жить в Екатеринбург, где устроился на работу строителем. Периодически он приезжал в родное село, где познакомился с пятнадцатилетней школьницей. Весной у них произошел первый интим, после которого девочка забеременела.Летом, находясь на 4-ом месяце беременности, девушка, наслышавшись о качестве медицины в глубинке, приехала в Екатеринбург, обратившись в больницу с просьбой оценить, как протекает беременность. Врачи, не долго думая, сообщили о молодой пациентке в правоохранительные органы, которые возбудили в отношении будущего отца уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.