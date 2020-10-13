Свердловские волонтеры возобновили деятельность из-за роста случаев COVID
Общество
Фото: Павел Ворожцов / Областная газета
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что из-за роста заболеваемости коронавирусом возобновлены все формы волонтерской деятельности.
– Работает штаб волонтёрский – и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут, – сообщил Креков.
Заместитель губернатора добавил, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтерского штаба, что и весной:
- Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81;
- Межведомственный контакт-центр «Здоровье жителей Среднего Урала»: (343) 385-06-00; 8 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);
- Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18.
- Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.
– Работает штаб волонтёрский – и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут, – сообщил Креков.
Заместитель губернатора добавил, что сейчас работают те же номера горячих линий волонтерского штаба, что и весной:
- Телефон горячей линии министерства общественной безопасности Свердловской области: (343) 312-08-81;
- Межведомственный контакт-центр «Здоровье жителей Среднего Урала»: (343) 385-06-00; 8 (800) 1000-153 (бесплатный федеральный номер);
- Горячая линия для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет: (343) 304-12-18.
- Телефон для заявок о необходимости оказания волонтёрской помощи пожилым гражданам: 8 (800) 200-3411.
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