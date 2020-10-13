Санаторий в Нижнем Тагиле вновь будет принимать пациентов с COVID-19
Общество
В Нижнем Тагиле пациентов с коронавирусом вновь будут отправлять в санаторий «Сосновый бор». Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.
– В случае принятия решения об открытии мест временного пребывания пациентов в МБУ «Сосновый бор» обеспечить готовность учреждения к приему пациентов с 26 октября 2020 года, – написано в постановлении.
Сотрудники, услуги которых не потребуются во время работы обсерватора, будут стабильно получать зарплату из субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания муниципалитета.
– В случае принятия решения об открытии мест временного пребывания пациентов в МБУ «Сосновый бор» обеспечить готовность учреждения к приему пациентов с 26 октября 2020 года, – написано в постановлении.
Сотрудники, услуги которых не потребуются во время работы обсерватора, будут стабильно получать зарплату из субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания муниципалитета.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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