Санаторий в Нижнем Тагиле вновь будет принимать пациентов с COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пациентов с коронавирусом вновь будут отправлять в санаторий «Сосновый бор». Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.– В случае принятия решения об открытии мест временного пребывания пациентов в МБУ «Сосновый бор» обеспечить готовность учреждения к приему пациентов с 26 октября 2020 года, – написано в постановлении.Сотрудники, услуги которых не потребуются во время работы обсерватора, будут стабильно получать зарплату из субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания муниципалитета.