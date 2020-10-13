Екатеринбуржцы не могут дождаться приезда «скорой помощи»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге повысилась нагрузка на «скорую помощь». Горожане ну могут дождаться прибытия бригады медиков, самая длительная задержка достигает шести часов. Об этом рассказал на брифинге главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.По словам Пушкарева, в сутки в пиковую нагрузку количество звонков в «скорую» составляет 3700. Вместо обычных 1100-1200 выездов осуществляется 1500. Пациенты рассказывают, что порой дозвониться до «скорой» невозможно.– В сутки работает 14-15 диспетчеров и старший врач-консультант. На обработку одного звонка положено от 1 до 1,5 минут, но люди задают вопросы, просят проконсультировать, поэтому разговор затягивается, – рассказал Пушкарев.Главврач добавил, что не всегда обращаться нужно именно в скорую.– Если болит горло и нет обоняния — это в поликлинику. Скорая все равно не берет мазков и не отвозит на КТ, она госпитализирует в стационары. У амбулаторной сети свои параметры направления на КТ, которое выполняют два КТ-центра. Не всегда и не всем нужно КТ. Если делать его всем, кто этого пожелает, не хватит никаких центров, – подчеркивает Пушкарев.Кроме того, на времени прибытия «скорой» сказывается неготовность звонившего точно указать, как лучше подъехать к дому, а иногда и сам адрес.– Перестали встречать бригады, даже открывать двери, 15-17% домофонов не работают. В результате бригады связываются с диспетчерами, те — с квартирой, – поясняет Игорь Пушкарев.Главврач призывает пациентов не паниковать, так как без помощи, по его словам, никто не останется.