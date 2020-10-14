На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 255 человек. Всего в регионе зафиксировано 33 425 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+148), Арамильского и Ачитского городских округов, Алапаевского района, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, Шалинского городского округа.
Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. 579 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 339 человек. Всего врачи вылечили уже 25 528 пациентов.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 718.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+148), Арамильского и Ачитского городских округов, Алапаевского района, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, Шалинского городского округа.
Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. 579 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 339 человек. Всего врачи вылечили уже 25 528 пациентов.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 718.
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