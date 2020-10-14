На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 255 человек. Всего в регионе зафиксировано 33 425 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+148), Арамильского и Ачитского городских округов, Алапаевского района, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, Шалинского городского округа.Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. 579 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 339 человек. Всего врачи вылечили уже 25 528 пациентов.Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 718.