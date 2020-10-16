В столице Урала может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала могут начать массово прививать горожан от коронавируса. Это произойдет после того, как закончится тестирование вакцины, заявил в прямом эфире мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.— 650 тысяч вакцин мы поставили от гриппа, цель — выйти на цифру 1 миллион. Через месяц можно ставить прививку от ковида. У меня в четверг вторая часть этой прививки, она двухсерийная. Поставлю, потом всё расскажу, — сообщил мэр.Высокинский также уточнил, что до сих пор продолжается тестирование вакцины.— Я думаю, что она начнет появляться в массовых количествах, но сейчас еще идет тестирование. Если я буду призывать горожан: «Давайте пойдем прививаться», то меня сразу спросят: «Вы сами-то привились?», — заявил градоначальник.