Прокуратура проверит информацию о свалке около Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о несанкционированном размещении отходов в Октябрьском районе Екатеринбурга вблизи аэропорта Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.– К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля». Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования.