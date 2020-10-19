Прокуратура проверит информацию о свалке около Кольцово
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Природоохранная прокуратура проверяет информацию о несанкционированном размещении отходов в Октябрьском районе Екатеринбурга вблизи аэропорта Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.
– К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля». Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
– К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля». Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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