В Кольцово увеличится число рейсов в Нижневартовск, Казань и Самару

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово увеличится число рейсов в Нижневартовск, Самару и Казань. Рейсы будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.Число рейсов из Екатеринбурга в Нижневартовск возрастет в конце октября с трех до пяти в неделю. Полеты будут осуществляться с 25 октября по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 55 минут.Рейсы в Казань также запланированы с 25 октября во все дни недели, кроме субботы. Вылет из уральской столицы состоится в 21:00 по местному времени. Время в пути – 1 час 35 минут. Также прямые рейсы из Екатеринбурга в Казань выполняет авиакомпания UVT aero.С 26 октября во все дни недели, кроме субботы, будут выполняться рейсы в Самару. По средам и воскресеньям вылеты назначены на 17:55 по местному времени, а в остальные дни – на 16:30. Также прямые рейсы в Самару четыре дня в неделю выполняет авиакомпания UTair.