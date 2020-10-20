Спортивный форум перенесли из столицы Урала в Казань
Общество
Фото: пресс-служба администрации Казани
Форум «Россия – спортивная держава», который должен был пройти в Екатеринбурге, но был перенесен из-за пандемии коронавируса, состоится осенью 2021 года в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
Форум должен был состояться в столице Урала в начале октября, однако его перенесли из-за коронавируса. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов рассказал, что мероприятие состоится в Екатеринбурге в марте следующего года. Однако накануне стало известно, что форум перенесли в другой город
– «Россия - спортивная держава» пройдет в Казани осенью следующего года, мы будем готовиться более тщательно к саммиту «Спорт-Аккорд», – заявил Рапопорт.
Форум должен был состояться в столице Урала в начале октября, однако его перенесли из-за коронавируса. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов рассказал, что мероприятие состоится в Екатеринбурге в марте следующего года. Однако накануне стало известно, что форум перенесли в другой город
– «Россия - спортивная держава» пройдет в Казани осенью следующего года, мы будем готовиться более тщательно к саммиту «Спорт-Аккорд», – заявил Рапопорт.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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