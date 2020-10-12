В Екатеринбурге пройдет фестиваль кино «Россия»

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В Екатеринбурге с 23 по 28 ноября состоится фестиваль кино «Россия». Ожидается, что на мероприятиях фестиваля покажут 435 работ, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.Фестиваль разделен на два конкурса – общеэкранные фильмы (298 работ) и телевизионные фильмы (137 работ). Общий хронометраж фильмов – 17 832 минуты. Больше всего работ пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Церемонии открытия и закрытия могут провести в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Основной площадкой для проведения мероприятий будет Дом кино.