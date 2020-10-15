Школы Свердловской области проведут специнструктаж по эпидбезопасности перед каникулами

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Перед каникулами в школах Свердловской области пройдет специнструктаж по эпидбезопасности, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба.«Мы должны проработать и по аналогии с «уроками здоровья», которые проводил Роспотребнадзор в начале учебного года, провести перед каникулами специальные занятия для детей. Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно», — сказал Евгений Куйвашев.Кроме того, планируется разработать специальные памятки, которые классные руководители отправят родителям школьников. В них будет информация о том, какие предпринимать меры, если кто-то заболел. Также губернатор попросил родителей и школьников продолжать соблюдать масочный режим.