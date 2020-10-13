Свердловчан захватила тестомания из-за коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали массово сдавать тесты на коронавирус, причем анализы делают все – и те, кому нужно, и те, кому не нужно их сдавать, об этом сообщил Павел Креков на брифинге. Это становится причиной больших очередей и задержек с получением результатов.«Нас охватила тестомания. Это нехорошо. У нас есть граждане, которые сразу в семи учреждениях делают тесты, думая, что где-то будет неточность. В результате у нас скапливаются очереди. И иногда на одного человека приходится до семи анализов. Это перебор. И это, как правило, происходит среди здоровых людей. Те, кто действительно болен, ограничиваются скромными масштабами», - сказал Креков.Так, вчера по этой причине на линии Минздрава работали сразу 5 диспетчеров, которые занимались выдачей результатов. Поэтому жителей Свердловской области призывают сдавать тесты только тогда, когда это действительно необходимо.